В Белом доме объяснили "медленное" контрнаступление украинских военных

Российские оккупанты в течение месяцев строили несколько линий обороны, и теперь это замедляет продвижение украинских военных. Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, отвечая на вопрос о том, как он оценивает темпы контрнаступления.

"Россияне многое вложили за последние шесть-восемь месяцев в плане оборонных возможностей [...] Они знали, что украинцы захотят вернуть территорию в весенне-летние месяцы, и они работали, чтобы подготовиться", - сказал Кирби.

Он отметил, что в некоторых случаях оборонные линии окупантов имеют три уровня.

"Оборона – это более сильная форма войны, поэтому украинцы натыкаются на российскую оборону. И это, по словам президента Зеленского, по его собственному анализу, немного замедлило их", – добавил американский чиновник.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 10 июня подтвердил что защитники перешли к контрнаступательным действиям.

В течение двух недель украинские военные деоккупировали восемь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях, а 26 июня было подтверждено освобождение еще одного села.

Как отмечал Зеленский, контрнаступление проходит нелегко, ведь значительная территория заминирована российскими оккупантами. Он указывал, что прогресс на поле боя был "медленнее, чем хотелось бы".