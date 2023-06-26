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Происшествия
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Украинские военные освободили еще одно село в Донецкой области

Украинский военный, ВСУ
Украинский военный. Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Силы обороны Украины деоккупировали село Ровнополь Донецкой области. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Силы обороны вернули Ровнополь под наш контроль. Двигаемся дальше", – написала она.

Два населенных пункта, которые называются Ровнополь, расположены в Донецкой области. Они оба были оккупированы российскими войсками. Однако ближе к линии фронта расположено село с таким названием в Великоновоселковском районе. Именно рядом с этим Ровнополем украинские бойцы недавно освободили и несколько других населенных пунктов.

Фото 2 — Украинские военные освободили еще одно село в Донецкой области
Расположение села Ровнополь, которое освободили украинские военные. Фото: скриншот / Deepstate

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 10 июня подтвердил, что защитники перешли к контрнаступательным действиям.

Уже сообщалось о деоккупации восьми населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях (теперь Ровнополье стало девятым).

Кроме того, под Красногоровкой Донецкой области украинские военные освободили несколько позиций, которые были оккупированы с 2014 года.

Автор:
Артем Ющенко