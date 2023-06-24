Украинские военные освободили несколько позиций, которые были оккупированы с 2014 года

Под Красногоровкой Донецкой области украинские военные освободили несколько позиций, оккупированных с 2014 года. Об этом 24 июня сообщил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления Валерий Шершень в эфире общенационального марафона.

Он отметил, что это произошло около недели назад, но информацию не распространяли по тактическим причинам.

"Действительно под Красногоровкой завладели несколькими позициями, в результате хорошо подготовленного штурма. Были и имитации действий, и поддержка артиллерии, и тяжелой техники. Совершили разминирование определенных участков", – сказал Шершень.

По его словам, украинские штурмовые подразделения продвинулись вперед неожиданно для захватчиков. В течение последней недели российские оккупанты пытаются выбить украинских военных с новых позиций, враг проводит ежедневные штурмы и тяжелые обстрелы.

"Это (продвижение, – ред.) имеет для нас символическое значение, принципиальный момент и некоторое улучшение тактического положения", - добавил он.

Синим цветом обозначена территория, освобожденная украинскими военными. Фото: скриншот / DeepState

Как сообщил пресс-офицер 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Ярослав Чепурный в комментарии "Украинской правде", освобождение территорий под Красногоровкой – заслуга николаевских десантников из этой бригады.

Напомним, в течение двух недель контрнаступательных действий украинские военные освободили восемь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.

Как недавно отмечали в американском Институте изучения войны (ISW), украинские защитники, вероятно, успешно создают условия для основного удара. Это происходит несмотря на более медленный, чем ожидалось, темп контрнаступления.