"Все идет по плану". Данилов прокомментировал контрнаступление ВСУ

Контрнаступление Вооруженных сил Украины идет по четко продуманному плану, который знает небольшое число людей.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в комментарии 24 каналу.

Он подчеркнул, что украинские военные мужественно отвоевывают территорию Украины, однако от контрнаступления не следует ожидать скорых результатов.

"Имейте в виду: все идет по плану, который был утвержден и разработан. Отклонений от плана нет. Что это за план - знает ограниченный круг лиц", - отметил секретарь СНБО.

По его словам, у ВСУ есть четкая тактика и стратегия, которая была разработана. И в этой ситуации остается ждать и верить.

"Мы верим в наши Вооруженные силы. Мы верим в то, что наше войско непобедимо. И так обязательно будет", - добавил Данилов.

Напомним, украинские военные продолжают контрнаступательные действия на востоке и юге Украины. Защитники продвигаются по всем выбранным для наступления направлениям.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр ранее сообщала, что Силы обороны Украины в ходе двух недель контрнаступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях взяли под контроль 8 населенных пунктов.

В Институте изучения войны (ISW) считают, что украинские военные, возможно, приостанавливают контрнаступательные действия, чтобы пересмотреть тактику будущих операций. В то же время союзники Украины аккумулируют ресурсы для поддержки ВСУ. В частности, ЕС ускоряет поставки оружия в Украину в поддержку контрнаступления.