Украинские военные освободили Пятихатки Запорожской области, — Минобороны

Силы обороны Украины в ходе двух недель контрнаступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях взяли под контроль ряд населенных пунктов. Подразделения ОСУВ "Таврия" освободили 8: Новодаровку, Левадное, Сторожево, Макаровку, Благодатное, Лобковое, Нескучное и Пятихатки.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Заметим, что о 7 из них было известно ранее, Пятихатки взяли под контроль недавно.

В общей сложности за две недели подразделения на Таврическом направлении продвинулись в глубину противника до 7 км. На юге от оккупантов освободили площадь в 113 квадратных километров.

За 12-18 июня потери противника по всем направлениям составили более 4600 убитых и раненых. В плен к украинским военным попали более 80 оккупантов. Защитники также ликвидировали более 400 единиц вражеской техники и вооружения, включая вертолеты, танки, гаубицы, противотанковый ракетный комплекс и многое другое.

"На востоке враг прилагал немало усилий, чтобы остановить продвижение наших войск на Бахмутском направлении. Перебросил туда дополнительные подразделения и увеличил количество обстрелов. Общая интенсивность боев на этом направлении на прошлой неделе снизилась, вместе с тем продолжались бои - произошло 41 боестолкновение и наши войска продвинулись в глубину противника на нескольких участках", - отметила Маляр.

Она уточнила, что враг пытался наступать на Лимано-Купьянском, Авдеевском и Марьинском направлениях, успеха не имел.

Напомним, в Институте изучения войны (ISW) считают, что украинские военные, возможно, приостанавливают контрнаступательные действия, чтобы пересмотреть тактику будущих операций. В то же время союзники Украины аккумулируют ресурсы для поддержки ВСУ. В частности, ЕС ускоряет поставки оружия в Украину в поддержку контрнаступления.