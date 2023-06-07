ВСУ перешли от обороны к наступлению на Бахмутском направлении, — Минобороны

Вооруженные силы Украины после месяцев ужесточенных боев перешли от обороны к наступательным действиям на Бахмутском направлении. Об этом 7 июня заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

На разных участках Бахмутского направления украинские защитники продвинулись вперед от 200 до 1100 метров.

"Враг на этом направлении перешел к обороне, пытаясь удержать занимаемые позиции. В настоящее время враг стягивает свои резервы на это направление с глубины для защиты", - рассказала Маляр.

Она объясняет, что операция по обороне Бахмута была стратегической и спланированной заранее. Сейчас на нем наступать украинским военным удается наступать, в частности, благодаря заранее подготовленным укреплениям.

"Вся местность вокруг - это фактически укреп.район. Готовилось укрепление заблаговременно силами наших войск и местных военных администраций. Строили капитально", - подчеркнула замминистра.

Напомним, захватить Бахмут пытались "вагнеровцы", бои продолжались с осени прошлого года. Понеся большие потери, главарь ППК "Вагнер" Евгений Пригожин вывел своих боевиков из города, на их позиции зашли подразделения регулярной армии РФ. Украинские военные в это время контролировали часть частного сектора на юго-западе Бахмута.