ВСУ в Бахмуте контролируют определенные объекты и частный сектор в районе "Самолет", - Минобороны

Со вчерашнего дня ситуация на Бахмутском направлении существенно не изменилась. Продолжаются бои, а враг несет огромные потери.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, ВСУ в Бахмуте контролируют определенные объекты и частный сектор в районе "Самолет".

Враг же осуществляет зачистку в районах города, взятых им под контроль.

Также продолжается борьба за господствующие высоты на флангах – севере и юге пригорода.

Украинские военные не дают врагу возможности там закрепиться, но захватчики подтягивают дополнительные силы и средства.

"Оборона Бахмута свои военные задачи выполняет. Наступательный потенциал врага существенно снижен, врагу нанесены огромные потери, мы выиграли время для определенных действий, о которых можно будет рассказать впоследствии", - подчеркнула Маляр.

Напомним, 20 мая главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что россиянам удалось наконец-то захватить Бахмут.

21 мая командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что сейчас ВСУ контролируют лишь незначительную часть Бахмута, но именно такая тактика позволит военным зайти в город в случае смены обстановки на фронте.