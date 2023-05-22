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ВСУ в Бахмуте контролируют определенные объекты и частный сектор в районе "Самолет", - Минобороны
Со вчерашнего дня ситуация на Бахмутском направлении существенно не изменилась. Продолжаются бои, а враг несет огромные потери.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
По ее словам, ВСУ в Бахмуте контролируют определенные объекты и частный сектор в районе "Самолет".
Враг же осуществляет зачистку в районах города, взятых им под контроль.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также продолжается борьба за господствующие высоты на флангах – севере и юге пригорода.
Украинские военные не дают врагу возможности там закрепиться, но захватчики подтягивают дополнительные силы и средства.
"Оборона Бахмута свои военные задачи выполняет. Наступательный потенциал врага существенно снижен, врагу нанесены огромные потери, мы выиграли время для определенных действий, о которых можно будет рассказать впоследствии", - подчеркнула Маляр.
Напомним, 20 мая главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что россиянам удалось наконец-то захватить Бахмут.
21 мая командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что сейчас ВСУ контролируют лишь незначительную часть Бахмута, но именно такая тактика позволит военным зайти в город в случае смены обстановки на фронте.