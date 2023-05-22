ЗСУ у Бахмуті контролюють певні об‘єкти та приватний сектор в районі "Літак", - Міноборони

З учорашнього дня ситуація на Бахмутському напрямку суттєво не змінилась. Тривають бої, а ворог несе величезні втрати.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, ЗСУ у Бахмуті контролюють певні об‘єкти та приватний сектор в районі "Літак".

Натомість ворог здійснює зачистку у районах міста, взятих ним під контроль.

Також продовжується боротьба за панівні висоти на флангах - півночі і півдні передмістя.

Українські військові не дають ворогу можливості там закріпитись, але загарбники стягують додаткові сили та засоби.

"Оборона Бахмута свої військові задачі виконує. Наступальний потенціал ворога суттєво знижений, ворогу завдані величезні втрати, ми виграли час для певних дій, про які можна буде розказати згодом", - підкреслила Маляр.

Нагадаємо, 20 травня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що росіянам вдалося нарешті захопити Бахмут.

21 травня командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що наразі ЗСУ контролюють лише незначну частину Бахмута, але саме така тактика дасть військовим можливість зайти в місто в разі зміни обстановки на фронті.