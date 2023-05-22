"Вагнерівці" не зможуть продовжувати бої за межами Бахмута, - ISW

Бойовики приватної військової компанії "Вагнер" утримують західні адміністративні кордони Бахмута, тоді як Збройні сили України зосереджуються на контратаках на околицях міста. Через виснаженість від бойових дій протягом багатьох місяців, малоймовірно, що “вагнерівці” зможуть продовжувати операції за межами Бахмута.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За інформацією українських військових, вони контролюють незначну територію південно-західної частини Бахмута навколо траси Т0504. Аналітики вважають таке повідомлення ЗСУ мовчазним визнанням того, що російські сили контролюють решту західної та північно-західної частини Бахмута, якщо не весь Бахмут.

"Заяви офіційних осіб вказують на те, що українські сили відійшли з решти районів Бахмута, окрім тих, що прилягають до двох трас, що ведуть до міста. Ймовірне захоплення "Вагнером" останньої невеликої ділянки на заході Бахмута не впливає на триваючі українські контратаки на північ і південь від Бахмута, а також на український контроль над наземними лініями зв'язку навколо міста, до яких виснажені сили ПВК "Вагнер" мали б дістатися, щоб проводити подальші наступальні операції", - зауважують в ISW.

Там додають, що окупанти потребуватимуть додаткового підкріплення для утримання Бахмута та його флангів за рахунок операцій на інших напрямках.

В ISW оцінюють, що наступальні операції ПВК «Вагнер», ймовірно, досягнуть кульмінації після місяців виснажливих міських боїв, та малоймовірно, що найманці продовжать бойові дії за межами Бахмута у нинішньому вигляді.

Також аналітики прогнозують що російські регулярні сили, розташовані на північному та південному флангах Бахмута, навряд чи просуватимуться на захід у бік Костянтинівки чи північ у бік Слов'янська на тлі українських контратак у цьому районі найближчим часом.

Аналітики зауважують, що наразі незрозуміло, чи дійсно власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин виведе свої сили з Бахмута, але деякі воєнкори припускають, що наприкінці місяця "вагнерівців" перекинуть на іншу "критичну" ділянку фронту.

Нагадаємо, 20 травня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що росіянам вдалося нарешті захопити Бахмут.

21 травня командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що наразі ЗСУ контролюють лише незначну частину Бахмута, але саме така тактика дасть військовим можливість зайти в місто в разі зміни обстановки на фронті.