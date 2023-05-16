У Путіна планують зробити Пригожина зрадником, - ISW

Кремль, ймовірно, готує механізми, щоб в майбутньому визнати власника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина зрадником. Наразі керівництво РФ навряд чи буде йому погрожувати , поки "вагнерівці" знаходяться на передовій.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що витік розвідданих США, доступ до яких отримало видання The Washington Post, свідчить про те, що Пригожин запропонував українській розвідці розкрити місцезнаходження російських позицій в обмін на виведення українських військ з Бахмута.

Повідомляється, що чиновники ГУР МО відхилили пропозицію Пригожина, оскільки не довіряли йому, а деякі документи свідчать про те, що Київ підозрює, що Кремль знає про спілкування власника ПВК "Вагнер" з українською розвідкою.

Повідомлення про пропозиції Пригожина співпрацювати з українською розвідкою викликали неоднозначну реакцію в Росії.

Так, російський військовий злочинець Ігор Гіркін, стверджував, що він не вірить, що Пригожин співпрацюватиме з українською розвідкою. А депутат Держдуми Віктор Соболєв попередив, що мобілізованим військовослужбовцям, які вирішать вступити до лав ПВК «Вагнер», загрожуватиме від 10 до 15 років позбавлення волі, оскільки «Вагнер» є незаконним збройним формуванням у Росії.

В ISW вважають, що Пригожин продовжує свою боротьбу з Міноборони РФ, але не з російським диктатором Володимиром Путіним. Аналітики зазначили, що в Кремлі, ймовірно, знали про потенційні контакти Пригожина з українською стороною, тому не були здивовані публікацією The Washington Post.

Аналітики вказують на те, що Пригожин усвідомлює свою залежність від Путіна і не планує протидіяти йому.

"Ці звинувачення навряд чи змусять Кремль усунути Пригожина найближчим часом, але можуть сприяти спробам його дискредитувати. Повідомляється, що російські офіційні особи погрожували Пригожину державною зрадою, якщо він спробує шантажувати Міноборони, щоб надати йому більше боєприпасів, погрожуючи вийти з Бахмута", - зазначають аналітики.

Вони додають, що імовірно, Кремль готує механізми дискредитації Пригожина як зрадника, але зазначили, що Кремль навряд чи буде йому погрожувати , поки "вагнерівці" знаходяться на передовій.

"Пригожин командує силами Вагнера на Донбасі, і його відсторонення порушило б позиції росіян у Бахмуті, а на такий ризик Путін навряд чи піде", - зазначили в ISW.

Крім цього, Кремль не може просто змістити Пригожина з посади, бо група "Вагнер" – приватна компанія, і єдиний спосіб змінити її власника полягає у встановленні контролю над найманцями.

"Щоб вивести Пригожина з-під його контролю над "Вагнером" за іронією долі потрібно було б встановити прямий контроль Кремля над групою найманців, від якої Путін щосили намагається зберігати формальну дистанцію", - констатують в ISW.

Нагадаємо, як вважають в українській розвідці, публічні конфлікти між власником так званої ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним з міністром оборони держави-агресора Сергієм Шойгу та головою Генштабу армії РФ Валерієм Гєрасімовим свідчать про їхній страх відповідальності за неминучу геополітичну поразку Росії.