"Шукають винного": у розвідці прокоментували конфлікт між Пригожиним та військовим керівництвом РФ

Публічні конфлікти між власником так званої ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним з міністром оборони держави-агресора Сергієм Шойгу та головою Генштабу армії РФ Валерієм Гєрасімовим свідчать про їхній страх відповідальності за неминучу геополітичну поразку Росії.

Про це заявив представник Головного управління розвідки міністерства оборони України Андрій Юсов.

За його словами, одіозні ватажки російських окупаційних сил нині перебувають у стресі й паніці, що спричинені невизначеністю їхнього майбутнього після усунення російського диктатора Володимира Путіна та остаточної поразки Росії у війні.

"Ніхто з цієї трійці не бажає брати на себе відповідальність, саме тому вони розпочали пошук крайніх. От зараз Шойгу, Гєрасімов і Пригожин між собою визначають, хто ж буде винний", — підсумував Андрій Юсов.

Зауважимо, сьогодні ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин вкотре нагадав про конфлікт з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. Він запросив очільника Міноборони РФ у Бахмут Донецької області, за який точаться важкі бої.

Пригожин публічно заявив про те, що ЗСУ прорвали фланги, за які відповідали регулярні війська армії РФ.

Нагадаємо, як раніше повідомляли аналітики Інституту вивчення війни, Міністерство оборони країни-агресора РФ, схоже, відмовилося від наступу на Бахмут, змістивши акцент на підготовку до очікуваного контрнаступу Збройних сил України.

Крім того, Пригожин і глава Чечні Рамзан Кадиров, ймовірно, мають на меті представити регулярні російські війська як неефективні та створити умови для того, щоб звинуватити Міноборони у російських невдачах у районі Бахмуту.