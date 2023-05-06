РФ відмовилася від захоплення Бахмута та переходить на більшості напрямків до оборони, - ISW

Міністерство оборони країни-агресора РФ, схоже, відмовилося від наступу на Бахмут, змістивши акцент на підготовку до очікуваного контрнаступу Збройних сил України.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що Міністерство оборони Росії, схоже, змінило пріоритет наступу на Бахмут на користь підготовки до оборони від очікуваного українського контрнаступу, що ставить ПВК "Вагнер" і її засновника Євгена Пригожина у потенційно складне становище.

Крім того, Пригожин випустив серію відеороликів, у яких оголосив, що "вагнерівці" підуть із Бахмута 10 травня, якщо не отримають необхідні боєприпаси, і особливо різко та емоційно висловився про військове керівництво РФ.

"Гнів Пригожина в одному з останніх відео свідчить про те, що Міноборони РФ, ймовірно, скасувало пріоритет Бахмута і перемістило оперативний центр в інше місце на театрі воєнних дій", - зазначають аналітики.

Вони додають, що попри зміщення пріоритетів керівництва армії РФ, "вагнерівці" не припинили спроб повністю захопити Бахмут.

На думку аналітиків, тривале утримання "Вагнер" в Бахмуті не узгоджується із загальним уповільненням темпів російських наступальних операцій на інших напрямках фронту. Вони зазначають, що окрім дуже обмежених і локалізованих атак у районі Кремінної та поблизу Донецька, російські війська в основному припинили наступальні операції , що може означати про перехід до оборони.

"Оперативно обґрунтованим рішенням для МО РФ було б почати притримувати і накопичувати боєприпаси і запаси, щоб підготуватися до будь-яких українських контрнаступальних дій, і відчайдушні заяви Пригожина вказують на те, що МО РФ, швидше за все, саме так і робить", - підкреслюють аналітики.

Вони додають, що російським військовим бракує резервів, необхідних для комплектування позицій, які "Вагнер" може залишити в Бахмуті.

"Масштабні втрати, понесені найманцями заради тактичних здобутків, а також загальний перехід російських військових до оборонних операцій, схоже, створюють українським силам можливості для плідних контратак у різних районах бахмутського напрямку. І, схоже, вони вже використовують деякі з них. Проте ці контратаки не є частиною очікуваного контрнаступу", - наголошують аналітики.

Вони вважають, що оголошена напередодні окупантами "евакуація" населення з низки населених пунктів Запорізької області свідчить про те, що російські війська планують здійснити контрольований бойовий відхід зі своїх поточних позицій на підготовлену лінію оборони.

"Ці приготування росіян не обов’язково вказують на те, що українські сили атакуватимуть у цьому районі чи віддадуть йому пріоритет. Російська та окупаційна "влада", ймовірно, скористається зростаючим страхом перед можливим контрнаступом ЗСУ, щоб виправдати подальше масове переселення цивільних українців", - підкреслюють в ISW.

Зауважимо, армія країни-агресора РФ в очікуванні контрнаступу ЗСУ активно риє окопи та встановлює укріплення на окупованих територіях України. Наразі найбільш укріпленими районами є Запорізька область та "ворота" до Криму.