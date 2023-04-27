Окопи, траншеї, "зуби дракона": які райони РФ укріпіла найбільше

Армія країни-агресора РФ в очікуванні контрнаступу ЗСУ активно риє окопи та встановлює укріплення на окупованих територіях України. Наразі найбільш укріпленими районами є Запорізька область та "ворота" до Криму.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що протитанкові рови поблизу окупованого міста Пологи на південному сході України простягаються на 30 км (19 миль). Позаду окупанти встановили ряди бетонних барикад типу "зуби дракона" та вирили оборонні траншеї, де будуть розташовуватися російські війська.

Оборонні споруди, видимі на супутникових знімках, зроблених Capella Space, є частиною величезної мережі російських укріплень, що простягаються від західної Росії через східну Україну до Криму, побудованих у готовності до великої української атаки.

Reuters переглянув супутникові зображення тисяч оборонних позицій вздовж ліній фронту, які показують, що найбільше захищені наразі окуповані території Запорізької області та ворота на Кримський півострів.

Шість військових експертів заявили, що оборонні споруди, здебільшого побудовані після швидкого просування України восени, цього разу можуть ускладнити контрнаступ ЗСУ, і що прогрес залежатиме від здатності українських військових ефективно проводити складні комбіновані операції.

Український контрнаступ може змінити динаміку війни, яка сповільнилася до кровопролитної битви на виснаження, і військові експерти кажуть, що довжина фронту може розтягнути оборону Росії.

Якщо Київ зможе повернути контроль над півднем, він зможе відновити безперешкодний доступ до своїх чорноморських експортних шляхів у той час, коли Росія сигналізує, що може закрити зерновий коридор .

РФ викопує великі багатошарові укріплення, щоб гарантувати, що її війська зможуть тримати оборону, ніж коли їх вигнали з північного сходу України та міста Херсона.

Фотографії, проаналізовані Reuters, показують, що більшу частину укріплень росіяни почали будувати після листопада, коли її сили відступили від міста Херсона на півдні, і обидві сторони прагнули зміцнити позиції протягом зимових місяців.

Військові експерти кажуть, що РФ укріплює райони, де очікує нападу, або бачить стратегічне значення в утриманні території.

Усі військові експерти очікували, що основний напрямок контрнаступу буде зосереджений на південь, який є стратегічно важливим для України. Окрім порушення сухопутного коридору з Росії до окупованого Криму, це дасть змогу знищувати військові об’єкти на півостріві.

На півдні також розташована Запорізька атомна електростанція, найбільша в Європі, яка була зайнята з березня минулого року та не працює з вересня. Раніше вона забезпечувала п'яту частину потреб України в електроенергії.

"Я простежив рови та траншеї, що йдуть від східного берега Дніпра на південь від Василівки аж до Федорівки", — сказав Джон Форд, науковий співробітник Інституту міжнародних досліджень Міддлбері.

За його оцінками, тільки оборонна ділянка простягалася на 120 км.

Крім ровів, барикад і зигзагоподібних окопів, оборонні рубежі Росії також включатимуть мінні поля, колючий дріт і замасковані позиції озброєння.

А у випадку з Пологами Росія побудувала дві чіткі оборонні лінії, одну на північ і одну на південь.

Знімки, які побачило Reuters, показують, що деякі міста, такі як Токмак і Більмак, оточені укріпленнями. Траншеї вириті вздовж доріг, за межами інших населених пунктів та в аеропортах міст Мелітополь і Бердянськ.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму російські загарбники мінують територію та активно риють окопи. Через це фактично зупинився будівельний бізнес, оскільки вся техніка задіяна у підготовці фортифікаційних споруд на заході й півночі півострова і уздовж Північнокримського каналу.