Росіяни окопуються й ставлять міни в Криму

У тимчасово окупованому Криму російські загарбники мінують територію та активно риють окопи.

Про це повідомляє "Укрінформ", цитуючи голову правління Кримськотатарського ресурсного центру Ескендера Барієва.

"Від своїх джерел ми отримали інформацію, що копають окопи не лише вздовж узбережжя, а й по периметру населених пунктів. Наприклад, біля сіл Некрасовка та Дмитрівка в Совєтському районі. І не тільки. Також нам дали інформацію, що росіяни закопують міни в Красноперекопському районі, в степах. Риють окопи ближче й до Арабатської стрілки та Чонгара, в Генічеському районі, тобто по Азовському морю. Але оскільки там дуже вологий ґрунт, прокладають дерев’яні споруди", — розповідає Барієв.

За словами голови правління КРЦ, у Криму фактично зупинився будівельний бізнес, оскількився техніка задіяна у підготовці фортифікаційних споруд на заході й півночі півострова і уздовж Північнокримського каналу.

Нагадаєемо, 2 квітня секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов описав 12 кроків, які українська влада, на його думку, має вчинити після деокупації Криму.