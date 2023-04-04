Россияне окапываются и ставят мины в Крыму

Во временно оккупированном Крыму российские захватчики минуют территорию и активно роют окопы.

Об этом сообщает "Укринформ", цитируя председателя правления Крымскотатарского ресурсного центра Эскендера Бариева.

"От своих источников мы получили информацию, что копают окопы не только вдоль побережья, но и по периметру населенных пунктов. Например, у сел Некрасовка и Дмитровка в Советском районе. И не только. Также нам дали информацию, что россияне ставят мины в Красноперекопском районе, в степях. Роют окопы поближе и к Арабатской стрелке и Чонгару, в Геническом районе, то есть по Азовскому морю. Но поскольку там очень влажная почва, прокладывают деревянные постройки", — рассказывает Бариев.

По словам главы правления КРЦ, в Крыму фактически остановился строительный бизнес, поскольку вся техника задействована в подготовке фортификационных сооружений на западе и севере полуострова и вдоль Северокрымского канала.

Напомним, 2 апреля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов описал 12 шагов, которые украинская власть, по его мнению, должна предпринять после деоккупации Крыма.