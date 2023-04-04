Чубаров хочет переименовать Севастополь

Глава Меджлиса крымскотатарского народа выступает за переименование Севастополя в Акьяр.

Об этом Рефат Чубаров написал в своем телеграм-канале.

"Севастополь – город русской славы" - этот миф, особенно оберегаемый сегодня Москвой… призван скрепить "воедино" времена Российской империи, Советского Союза и нынешней Российской Федерации. Правда же состоит в том, что "город-герой – герой Севастополь" с самого своего наименования всегда сдавался тем, кто его штурмовал. Без исключений", – написал политик.

Чубаров считает, что не стоит затягивать время, никаких "объектов №6" не нужно, а сразу следует переименовать Севастополь в Aqyar/Акьяр, таким образом "очищая украинский Крым от колониальных названий".

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов обнародовал программу "12 шагов деоккупации Крыма", где, в частности, предлагал временно переименовать Севастополь в "Объект №6".