Чубаров хоче перейменувати Севастополь

Голова Меджлісу кримськотатарського народу виступає за перейменування Севастополю в Ак'яр.

Про це Рефат Чубаров написав в своєму телеграм-каналі.

"Севастополь – город русской славы" - цей міф, що особливо оберігається сьогодні Москвою… покликаний скріпити "воєдино" часи Російської імперії, Радянського Союзу і нинішньої Російської Федерації. Правда ж полягає в тому, що "город-герой - герой Севастополь" із самого свого найменування завжди здавався тим, хто його штурмував. Без виключень", - написав політик.

Чубаров вважає, що не варто затягувати час, ніяких "об'єктів №6" не треба, а відразу слід перейменувати Севастополь на Aqyar/Ак'яр, таким чином "очищаючи український Крим від колоніальних назв".

Зазначимо, що раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов оприлюднив програму "12 кроків деокупації Криму", де, зокрема, пропонував тимчасово перейменуваті Севастополь в "Об’єкт №6".