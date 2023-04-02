Вигнання "нових кримчан" та демонтаж мосту: Данілов назвав 12 кроків України після деокупації Криму

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов описав 12 кроків, які українська влада, на його думку, має вчинити після деокупації Криму. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Російський гауляйтерський непотріб у тимчасово окупованому Криму щось занадто розійшовся в істеричному z-припадку - то збираючись захопити Київ або Одесу, то впадаючи в совковий маразм відродження "кримського смершу". Для цього московського сміття хочу дохідливо намалювати, поки що широкими мазками, як Україна буде деокуповувати Крим, де вони та їм подібні будуть цілями номер один", - заявив Данілов.

За словами секретаря РНБО, це має назавжди "відбити будь-кому бажання навіть дивитися вбік Московії або відкривати рота, перед тим гарно не подумавши", коментуючи щось, пов‘язане з Україною.

Першим таким кроком він назвав винесення на суспільне обговорення итання щодо проєкту та місця розташування в Криму пам’ятника "Русский военный корабль идёт на@уй". З метою економії державних коштів, за його словами, може бути використаний п'єдестал пам‘ятника затопленим кораблям у місті, яке нині називається Севастополь.

Також, на думку Данілова, крім кримінального переслідування за колабораціонізм і державну зраду, має бути розроблено люстраційний механізм персональної оцінки, яким, зокрема, буде визначатися рівень відповідальності та ступінь залучення конкретних осіб з числа громадян України-жителів Криму до підтримки діяльності окупаційних адміністрацій, що передбачає, зокрема, обмеження прав участі у виборах - обирати і бути обраними.

Стосовно державних службовців, суддів, прокурорів, працівників правоохороних органів та інших категорій осіб, які станом на 2014 рік знаходились у штаті органів влади України, МВС, СБУ, Міноборони тощо, а після лютого 2014 року працювали в російських окупаційних структурах, українські суди мають визначати, чи підлягають вони кримінальній відповідальності.

"Але якщо не підлягають, вони позбавляються державних пенсій, в тому числі з забороною подальшого працевлаштування на роботу в держорганах і органах місцевого самоврядування України. "Вовчий квиток" - назавжди. Надання Силам оборони України та слідству важливої інформації, яка стосується питань національної безпеки, може стати підставою для пом’якшення кримінального покарання", - вказав секретар РНБО.

Крім того, Росія або "інше формування, яке буде претендувати на правонаступництво", має забезпечити безумовну і повну видачу всіх підозрюваних у держзраді та в інших кримінальних злочинах осіб - як громадян України, так і громадян Росїї, причетних до злочинів, що не мають строків давності (геноцид, воєнні злочини та злочини проти людяності) і були скоєні на території України, зокрема в Криму.

"Пропагандисти - журналісти, медійники та різного роду експерти, які сприяли окупації, мілітаризації дитячого виховання та розпалюванню ворожнечі проти України, українців, кримських татар та інших національностей - група особливої уваги", - додав Данілов.

За його словами, злочини цих осіб будуть розслідувані українськими, а за необхідності й міжнародними правоохоронними структурами з позбавленням за вироками судів волі, звань, пенсійного забезпечення, майна, "честі та поваги".

В свою чергу, як вказав секретар РНБО, громадяни РФ, які незаконно приїхали проживати на Кримському півострові після лютого 2014 року, повинні будуть негайно залишити територію України у визначений законом термін.

"Найбільш спритні і розумні вже почали "виїзд". Це похвально. А іншим, хто ще продовжує гальмувати, доведеться це робити в режимі булгаківського твору "Біг". Раджу уважно перечитати", - написав він.

Правочини, вчинені не за українським законодавством після лютого 2014 року, в тому числі щодо нерухомого майна, за його словами, мають бути визнані нікчемними: право власності на майно залишиться за громадянами України. Якщо воно було привласнене або націоналізоване окупантами, його буде повернуто власникам.

"Важливо пам’ятати (!): будинки, квартири, земельні ділянки та інша нерухомість, придбані громадянами Росії в Криму, варті не більше, ніж майбутнє Аксьонова чи надії на вихід [на волю] Константінова та подібного колаборантського непотрібу за умовно-достроковим звільненням", - підкреслив Данілов.

Крім того, за його словами, транспортний перехід у місті Керч має бути демонтовано "з метою забезпечення повної свободи мореплавства в рамках програми відшкодування збитків".

Також має бути реалізовано комплексну програму "Детоксикація", під чим секретар РНБО має на увазі нейтралізацію наслідків багаторічної дії російської пропаганди на суспільну свідомість частини населення півострова.

"Зокрема, використовуючи досвід застосування дієвих методів денацифікації Німеччини у 40-х роках, серед яких участь виявлених груп активної підтримки російської окупації у громадських роботах з відбудови зруйнованих українських міст, процесах ексгумації та перепоховання жертв російської агресії (для осіб, визнаних винними у таких злочинах судом), надання максимально широкого доступу до інформації щодо злочинів путінського режиму", - зазначив він.

Ще одним кроком Данілов назвав створення документальної бази фактів російських злочинів проти українських громадян, які чинили спротив окупації, та відновлення в правах українських та кримськотатарських активістів.

В свою чергу, всі громадяни України, кримські татари, українці, які були переслідувані РФ за політично вмотивованими ознаками з 2014 року, мають бути негайно звільнені з відшкодуванням завданих моральних збитків.

"Ураховуючи місце та роль в ідеології рашизму, системі негативного міфотворення і переписування історії, так званий "город русской славы" ("слава" якого, зокрема, полягає в тому, щоб, не вступивши в бій, топити власний флот) перейменовується в "Об‘єкт №6". Верховна Рада України пізніше приймає рішення про нову назву міста. Можливо, Ахтіар", - написав також Данілов.

За його словами, апарат РНБО має розробити із залученням широкого кола фахівців та експертів, що буде відображено в новій редакції стратегії деокупації Криму, відповідну деталізовану і юридично вивірену програму.