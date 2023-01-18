США готові допомогти Україні деокупувати Крим, надавши необхідну зброю, — NYT

Адміністрація президента США Джозефа Байдена розглядає варіанти щодо того, що потрібно надати Києву, щоб ЗСУ могли розпочати наступ на Крим та звільнити півострів. Схоже, що США вже готові допомагати Україні і в цьому питанні, хоча ще донедавна побоювалися ескалації.

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Про це повідомила американська газета The New York Times з посиланням на власні джерела.

Кілька місяців тривали обговорення між українською та американською сторонами щодо зброї для атак на російські бази в Криму. Наразі, за інформацією джерел видання, адміністрація Байдена нарешті починає визнавати, що Києву може знадобитися сила для дієвого удару по півострову, навіть якщо такий крок збільшує ризик ескалації.

Вирішивши надати бойові машини Bradley Україні, Білий дім наблизився до того, щоб надати Києву те, про що високопоставлені українські посадовці просили США місяцями: пряму американську допомогу Україні для наступу по всій лінії фронту, зокрема, на Крим.

"Україна могла б використати Bradley для переміщення сил головними дорогами, такими як М14, яка з’єднує Херсон, Мелітополь і Маріуполь. Будь-яка українська піхота, яка просувається через ці райони, зіткнеться зі значним вогнем з російських позицій, і Bradley дають вогневу міць і захист від атак", — зауважив старший віце-президент Центру стратегічних і міжнародних досліджень Сет Г. Джонс.

Нагадаємо, секретар РНБО України Олексій Данилов раніше заявляв, що російські окопи в анексованому Криму "точно не допоможуть" росіянам, півострів буде повернуто під контроль Києва.

В свою чрегу начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов наголосив, що Україна поверне тимчасово окупований Крим комбінованим шляхом - військовою силою та дипломатією.