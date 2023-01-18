США готовы помочь Украине деоккупировать Крым, предоставив необходимое оружие, — NYT

Администрация президента США Джозефа Байдена рассматривает варианты того, что нужно предоставить Киеву, чтобы ВСУ могли начать наступление на Крым и освободить полуостров. Похоже, США уже готовы помогать Украине и в этом вопросе, хотя еще недавно опасались эскалации.

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Об этом сообщила американская газета The New York Times со ссылкой на собственные источники.

Несколько месяцев продолжалось обсуждение между украинской и американской сторонами по оружию для атак на российские базы в Крыму. По информации источников издания, администрация Байдена наконец-то начинает признавать, что Киеву может понадобиться сила для действенного удара по полуострову, даже если такой шаг увеличивает риск эскалации.

Решив предоставить боевые машины Bradley Украине, Белый дом приблизился к тому, чтобы предоставить Киеву то, о чем высокопоставленные украинские чиновники просили США месяцами: прямая американская помощь Украине для наступления по всей линии фронта, в частности, на Крым.

"Украина могла бы использовать Bradley для перемещения сил по главным дорогам, таким как М14, соединяющая Херсон, Мелитополь и Мариуполь. Любая украинская пехота, которая продвигается через эти районы, столкнется со значительным огнем с российских позиций, и Bradley дают огневую мощь и защиту от атак", - отметил старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований Сет Г. Джонс.

Напомним, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов ранее заявлял, что российские окопы в аннексированном Крыму "точно не помогут" россиянам, полуостров будет возвращен под контроль Киева.

В свою очередь начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов подчеркнул, что Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем – военной силой и дипломатией.