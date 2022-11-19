В Минобороны спрогнозировали, когда Украине удастся освободить Крым и назвали сроки завершения войны

Украинские силы могут вернуть временно оккупированный Крым до конца декабря, а к концу весны 2023 года война с Россией может завершиться.

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Такой прогноз озвучил замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов в интервью Sky News.

Отвечая на вопрос, сделает ли освобождение Херсона более вероятными другие цели, такие как возвращение Крыма, он сказал, что "это только вопрос времени". По его словам, этому может помочь какая-то непредсказуемая ситуация, но есть "также и военный вариант с определенным сочетанием сил, средств и еще чего-нибудь".

"Мы можем войти в Крым, например, до конца декабря. Возможно, возможно. Не исключено, что так и будет", – сказал Гаврилов.

Замминистра отметил, что оккупанты заинтересованы в паузе в войне для перегруппировки.

"Поэтому мы не имеем права останавливаться. Мы должны продвигаться вперед", – сказал он.

Относительно окончания войны Гаврилов сказал, что важно быть готовыми к длительной битве, если Россия сможет получить подкрепление.

"Конечно, в этом случае война займет некоторое время. Но я чувствую, что к концу весны эта война закончится", – добавил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский ранее заявил, что руководство страны рассматривает варианты возвращения АР Крым под контроль Украины по дипломатическому пути, при этом варианта отказаться от деоккупации полуострова не существует.