Зеленский: Крым может вернуться по дипломатическому пути

Руководство страны рассматривает варианты возвращения АР Крым под контроль Украины по дипломатическому пути, при этом варианта отказаться от деоккупации полуострова не существует.

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Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в интервью Reuters.

"Нет иного шанса, просто нет выхода, надо деоккупировать территорию. Безусловно, люди в Украине больше поддерживают дипломатический путь решения этого вопроса. Что за круг лиц будет обсуждать этот вопрос и когда это будет, я не могу сейчас сказать. Но, тем не менее, это мое мнение", - сказал глава государства.

Он считает, что без возвращения всех территорий война не будет закончена , а "даже если она закончится, не будет выстрелов - будет еще что-то там...".

Зеленский отметил, что стабильность в стране также зависит от внутренних переживаний граждан, от общей атмосферы. После полномасштабного вторжения в феврале украинцы сплотились, но эта атмосфера, как считает глава государства, может быть разрушена, если Украина не восстановит свою территориальную целостность.

Ранее Зеленский создал консультативный совет по вопросам деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя.

В свою очередь главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что 2023-й станет важным этапом в войне. В следующем году, по его словам, Украина должна нанести несколько последовательных контрударов, но война не остановится, даже если Россия потеряет контроль над оккупированным Крымом.