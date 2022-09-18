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Зеленский: Крым может вернуться по дипломатическому пути
Руководство страны рассматривает варианты возвращения АР Крым под контроль Украины по дипломатическому пути, при этом варианта отказаться от деоккупации полуострова не существует.
Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в интервью Reuters.
"Нет иного шанса, просто нет выхода, надо деоккупировать территорию. Безусловно, люди в Украине больше поддерживают дипломатический путь решения этого вопроса. Что за круг лиц будет обсуждать этот вопрос и когда это будет, я не могу сейчас сказать. Но, тем не менее, это мое мнение", - сказал глава государства.
Он считает, что без возвращения всех территорий война не будет закончена , а "даже если она закончится, не будет выстрелов - будет еще что-то там...".Подписывайтесь на наш YouTube канал
Зеленский отметил, что стабильность в стране также зависит от внутренних переживаний граждан, от общей атмосферы. После полномасштабного вторжения в феврале украинцы сплотились, но эта атмосфера, как считает глава государства, может быть разрушена, если Украина не восстановит свою территориальную целостность.
Ранее Зеленский создал консультативный совет по вопросам деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя.
В свою очередь главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что 2023-й станет важным этапом в войне. В следующем году, по его словам, Украина должна нанести несколько последовательных контрударов, но война не остановится, даже если Россия потеряет контроль над оккупированным Крымом.