Зеленський: Крим може повернутися дипломатичним шляхом

Керівництво країни розглядає варіанти повернення АР Крим під контроль України дипломатичним шляхом, при цьому варіанту відмовитися від деокупації півострова не існує.

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Про це Президент Володимир Зеленський повідомив в інтерв’ю Reuters.

"Немає іншого шансу, просто немає виходу, треба деокуповувати територію. Безумовно, люди в Україні більше підтримують дипломатичний шлях вирішення цього питання. Що за коло осіб буде обговорювати це питання і коли це буде, я не можу зараз сказати. Але, тим не менше, це моя думка", — сказав очільник держави.

Він вважає, що без повернення всіх територій війна не буде закінчена, а "навіть якщо вона закінчиться, не буде пострілів, - буде ще щось там…".

Зеленський зазначив, що стабільність в країні також залежить від внутрішніх переживань громадян, від загальної атмосфери. Після повномасштабного вторгнення в лютому українці неабияк згуртувалися, але ця атмосфера, як вважає голова держави, може бути втрачена, якщо Україна не відновить свою територіальну цілісність.

Раніше Зеленський утворив консультативну раду з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

В свою чергу головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що 2023-й стане важливим етапом у війні. Наступного року, за його словами, Україна має завдати кількох послідовних контрударів, але війна не зупиниться, навіть якщо Росія втратить контроль над окупованим Кримом.