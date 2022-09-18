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Зеленський: Крим може повернутися дипломатичним шляхом
Керівництво країни розглядає варіанти повернення АР Крим під контроль України дипломатичним шляхом, при цьому варіанту відмовитися від деокупації півострова не існує.
Про це Президент Володимир Зеленський повідомив в інтерв’ю Reuters.
"Немає іншого шансу, просто немає виходу, треба деокуповувати територію. Безумовно, люди в Україні більше підтримують дипломатичний шлях вирішення цього питання. Що за коло осіб буде обговорювати це питання і коли це буде, я не можу зараз сказати. Але, тим не менше, це моя думка", — сказав очільник держави.
Він вважає, що без повернення всіх територій війна не буде закінчена, а "навіть якщо вона закінчиться, не буде пострілів, - буде ще щось там…".Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зеленський зазначив, що стабільність в країні також залежить від внутрішніх переживань громадян, від загальної атмосфери. Після повномасштабного вторгнення в лютому українці неабияк згуртувалися, але ця атмосфера, як вважає голова держави, може бути втрачена, якщо Україна не відновить свою територіальну цілісність.
Раніше Зеленський утворив консультативну раду з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.
В свою чергу головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що 2023-й стане важливим етапом у війні. Наступного року, за його словами, Україна має завдати кількох послідовних контрударів, але війна не зупиниться, навіть якщо Росія втратить контроль над окупованим Кримом.