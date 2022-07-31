У Криму занепокоєні загрозою перенесення війни на півострів, - розвідка

Жителі окупованого Криму починають усвідомлювати реальність перенесення війни країни агресора РФ проти України на територію анексованого півострова.

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Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

"Поступово до населення Криму це доходить. Ми реально відстежуємо ті питання, які стосуються суспільних таких настроїв. Скажу одне: по-перше, вони змінилися, змінилися у тих людей, які мають родичів на території нашої держави – чи то Київ, чи то Харків, родичів на окупованих територіях, де були просто знищені села і міста. І друге – це ті родичі, де брати, сини, батьки загинули", – сказав Скібіцький.

Він підкреслив, що до кримчан прийшло розуміння того, що загроза війни на території півострова стає реальністю.

Зазначимо, що з початком російського вторгнення підхід Києва до повернення Криму змінився — тепер цього вимагатимуть військовим шляхом.

При цьому представники української влади та військового командування вже неодноразово декларували, що отримання далекобійних ракет має на меті удар по Керченському мосту, побудованому Росією після окупації нею Криму для прямого автомобільного та залізничного зв'язку з Краснодарським краєм. Нині об'єкт набув особливо важливої ролі, оскільки сильно спрощує РФ постачання для окупаційних сил не лише у Криму, а й у Херсонській та Запорізькій областях України.

Нагадаємо, російські пропагандистські ЗМІ 31 липня повідомили, що в окупованому Севастополі український безпілотник атакував штаб Чорноморського флоту, через що в місті скасували святкові заходи до дня військово-морського флоту.