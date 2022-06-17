Україна повертатиме Крим військовим шляхом, – представник Зеленського

З початком російського вторгнення підхід Києва до повернення Криму змінився — тепер цього вимагатимуть військовим шляхом.

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Про це заявила представник президента України у Криму Таміла Ташева.

"Питання Криму після 24 лютого, підходи до повернення території змінилися. Ми розуміємо, що у будь-якому разі ми зараз розраховуємо насамперед на наші Збройні сили України", - зазначила Ташева.

Вона уточнила, що ключова позиція Києва — повернення територій без будь-яких ультиматумів для української сторони та повернення до кордонів 1991 року, включаючи Крим та Донбас.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що зброя від країн НАТО, зокрема від США, допоможе Україні повернути окуповані Росією території - Крим та Донбас.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України зазначає, що загальнодоступність докладної технічної документації будівництва мосту між Росією та окупованим нею Кримом, яку тепер викладено і на сайті ГУР, свідчить про нездатність російської сторони забезпечити безпеку об'єкта.