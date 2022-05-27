Окупанти хочуть скасувати обов'язкове вивчення англійської мови у Криму

Рашисти проводять політику деградації системи освіти на території тимчасово окупованого Криму. Окупанти вважають, що обов'язкове вивчення англійської мови у школах слід скасувати.

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Про це повідомила уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова.

"Загарбники планують виключити вивчення англійської мови зі шкільної програми, назвавши її небезпечною для учнів", - наголосила Денисова.

Натомість англійської, якою говорять багато "недружніх країн", пропонується збільшити обсяги викладання "своїх мов", а саме - російської.

Вивчення української та кримськотатарської мов в АРК заблоковано.

Крім того, для формування проросійського світогляду дітей тимчасово окупованого півострова, нарощуються обсяги пропаганди в освітньому процесі.

У школах постійно проходять рашистські агітаційні заходи, на яких дітям розповідають про «геройства» окупаційної армії і звірства «українських націоналістів».

Школярів мотивують писати листи підтримки російським військовим.

Також планується запровадження у навчальні програми предмета початкової військової підготовки у школі.

Зазначимо, що так званий голова кримського "парламенту" Володимир Константинов нещодавно заявив, що обов'язкове вивчення англійської мови в школах треба скасувати.

"У мене в школі не було вчителя англійської. Я виріс без англійської мови і не вважаю себе неповноцінним", - заявив неосвічений рашист.

За його словами, "навіщо вчити те, що може в житті не знадобитися".

Нагадаємо, окупанти в зруйнованому та заблокованому Маріуполі оголосили про продовження навчального року до 1 вересня. Навчатимуть дітей 53 педагоги.