В Мариуполе учебный год в школах будет длиться до 1 сентября

Оккупанты в разрушенном и заблокированном Мариуполе объявили о продлении учебного года до 1 сентября. Учить детей будут 53 педагога.

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Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Оккупанты объявили о продлении учебного года до 1 сентября. То есть без каникул. Основная цель – деукраинизация и подготовка к учебному году по российской программе", - отметил Андрющенко.

По его мнению, оккупанты это делают, чтобы адаптировать детей к российской учебной программе.

"Детям все лето будут преподавать русский язык и литературу, историю России и математику на русском", - сообщил Андрющенко.

В Мариуполе для этого планируют открыть 9 школ, но для них, по данным советника мэра, не хватает учителей - сейчас есть только 53 педагога (то есть по шесть на каждую школу).

Отметим, в Мариуполе оккупационные власти в среду, 25 мая, начали процедуру выдачи российских паспортов.