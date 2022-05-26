У Маріуполі навчальний рік у школах триватиме до 1 вересня

Окупанти у зруйнованому та заблокованому Маріуполі оголосили про продовження навчального року до 1 вересня. Навчатимуть дітей 53 педагоги.

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Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Окупанти оголосили про продовження навчального року до 1 вересня. Тобто без канікул. Основна мета – деукраїнізація та підготовка до навчального року за російською програмою", - зазначив Андрющенко.

На його думку, окупанти це роблять, щоби адаптувати дітей до російської навчальної програми.

"Дітям все літо викладатимуть російську мову та літературу, історію Росії та математику російською", - повідомив Андрющенко.

У Маріуполі для цього планують відкрити 9 шкіл, але для них, за даними радника мера, не вистачає вчителів – зараз є лише 53 педагоги (тобто по шість на кожну школу).

Зазначимо, в Маріуполі окупаційна влада в середу, 25 травня, розпочала процедуру видачі російських паспортів.