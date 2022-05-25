У Маріуполі загинули щонайменше 22 тисячі людей, - радник мера

Внаслідок російської агресії за три місяці війни у Маріуполі загинули вже щонайменше 22 тисячі людей.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це у коментарі CNN заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь тепер став містом примарою", - сказав він.

За його словами, цифра в 22 тисячі людей базується на численних контактах, які він та інші чиновники мерії продовжують підтримувати з офіційними особами, які перебувають у місті.

Водночас Андрющенко вважає, що фактична цифра може бути набагато вищою.

Він також повідомив, що процес перепоховання загиблих ускладнився, оскільки росіяни наполягають на тому, щоб витягнуті тіла були доставлені в морг, і особа, яка бажає забрати тіло, має погодитися записати відео, на якому має сказати, що померлого вбили українські військові.

Андрющенко зазначив, що Маріуполь зараз повернувся у середньовіччя.

"У місті абсолютно темно. Єдине світло - від російських військ та російських патрулів. Усюди запах смерті та запах вогню", - заявив він.

Радник мера сказав, що місто охоплене гуманітарною катастрофою і має дуже мало контактів із зовнішнім світом.

За його словами, жителі не можуть вільно пересуватися: для будь-якого переміщення містом потрібні спеціальні перепустки, а система фільтрації не дозволяє їм повністю покинути місто.

Зазначимо, що в Маріуполі вода розмиває могили у дворах житлових будинків, що може призвести до епідемічної проблеми. У зв'язку з цим місцеві жителі облаштовують імпровізовані колодязі, де можуть знайти воду, проте вона непридатна для вживання.