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У Маріуполі загинули щонайменше 22 тисячі людей, - радник мера
Внаслідок російської агресії за три місяці війни у Маріуполі загинули вже щонайменше 22 тисячі людей.
Про це у коментарі CNN заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Маріуполь тепер став містом примарою", - сказав він.
За його словами, цифра в 22 тисячі людей базується на численних контактах, які він та інші чиновники мерії продовжують підтримувати з офіційними особами, які перебувають у місті.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Водночас Андрющенко вважає, що фактична цифра може бути набагато вищою.
Він також повідомив, що процес перепоховання загиблих ускладнився, оскільки росіяни наполягають на тому, щоб витягнуті тіла були доставлені в морг, і особа, яка бажає забрати тіло, має погодитися записати відео, на якому має сказати, що померлого вбили українські військові.
Андрющенко зазначив, що Маріуполь зараз повернувся у середньовіччя.
"У місті абсолютно темно. Єдине світло - від російських військ та російських патрулів. Усюди запах смерті та запах вогню", - заявив він.
Радник мера сказав, що місто охоплене гуманітарною катастрофою і має дуже мало контактів із зовнішнім світом.
За його словами, жителі не можуть вільно пересуватися: для будь-якого переміщення містом потрібні спеціальні перепустки, а система фільтрації не дозволяє їм повністю покинути місто.
Зазначимо, що в Маріуполі вода розмиває могили у дворах житлових будинків, що може призвести до епідемічної проблеми. У зв'язку з цим місцеві жителі облаштовують імпровізовані колодязі, де можуть знайти воду, проте вона непридатна для вживання.