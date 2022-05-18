В Мариуполе вода размывает могилы во дворах, тысячи людей могут умереть от инфекционных заболеваний, - мэр

В оккупированном Мариуполе вода размывает могилы во дворах жилых домов, что может привести к эпидемической проблеме.

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Об этом сообщил мэр Мариуполи Вадим Бойченко во время брифинга в Медиацентре Украины.

По его словам, оккупационные власти пытаются подключить дома к водоснабжению, но вода непригодна для употребления.

"Сегодня в Мариуполе оккупационные власти пытаются подсоединить дома к водоснабжению, не понимая, что это целостная система, которая должна работать с водоотводом. И эта вода пошла по реке по нашему городу. К сожалению, она наделала только беды. Потому что в хаотическом порядке и наши жители, и террористическая организация "ДНР" хоронили убитых наших людей, и вода размывала эти могилы. И к сожалению, это тоже является составляющей этой эпидемической проблемы", - сказал Бойченко.

Также он напомнил, что в городе недостаточно еды, нет питьевой воды, энергоснабжения, условий лечения людей и лекарств. А к этому прилагается другая очень важная составляющая, уже имеющая признаки большой проблемы - эпидемическая и инфекционная.

"Мы уже стоим на пороге лета, которое требует больше воды. А к этому еще добавляется водоотвод, то, что не работает канализация. И мы должны понимать, что в Мариуполе остается более 100 тысяч населения, и это проблема… Уже и ООН сделала такие выводы, что здесь могут быть и вспышки холеры, и дизентерии, и других инфекционных заболеваний, и это, к сожалению, может унести тысячи жизней", - сказал Бойченко.

Напомним, в ВОЗ предупредили о потенциальной вспышке холеры на временно захваченных территориях. Особенно это касается Мариуполя, где повреждено много коммуникаций.

В частности, по словам уполномоченной ВР по правам человека Людмилы Денисовой, в Мариуполе из-за распространения инфекционных заболеваний грозит смертельная опасность почти 100 тысяч местным жителям.