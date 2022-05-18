В Мариуполе почти 100 тысяч человек могут умереть от инфекционных заболеваний, - Денисова

В Мариуполе из-за распространения инфекционных заболеваний грозит смертельная опасность почти 100 тысяч местным жителям.

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Об этом заявила уполномоченная Верховная Рада по правам человека Людмила Денисова.

"Почти 100 тысячам мариупольцев грозит смертельная опасность из-за распространения инфекционных заболеваний, в частности, холеры. Во временно оккупированном городе не хватает питьевой воды. Кроме того, из-за значительных повреждений фильтрационных систем и насосов питьевая вода смешивается со стоками канализации и становится непригодной для употребления", - сказала омбудсмен.

Также она отметила, что недостаток воды, полная антисанитария, повышение температуры воздуха и отсутствие лекарств угрожают распространению опасных инфекций – холеры, дизентерии, эшерихиоза, которые приводят к тяжелым формам заболеваний и к смерти.

"Оккупанты нарушают права жителей Мариуполя на жизнь и медицинскую помощь, гарантированные Гаагскими и Женевскими конвенциями и являющиеся геноцидом украинского народа в соответствии со статьей 6 Римского устава международного уголовного суда", - добавила Людмила Денисова.

В частности, она обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину с тем, чтобы были учтены данные факты преступления геноцида и нарушений РФ прав человека в Украине.

Напомним, в ВОЗ предупредили о потенциальной вспышке холеры на временно захваченных территориях. Особенно это касается Мариуполя, где повреждено много коммуникаций.

Также в Мариуполе происходит нетипичный для мирной жизни уровень смертности. Многие люди среднего возраста, по состоянию на 15 мая, умирают в результате нервных срывов, отсутствия медсервиса и антисанитарии.