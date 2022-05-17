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В ВОЗ предупредили, что Мариуполю грозит вспышка холеры
Во Всемирной организации здравоохранения предупредили о потенциальной вспышке холеры на временно захваченных территориях. Особенно это касается Мариуполе, в котором повреждено много коммуникаций.
Об этом заявила менеджер ВОЗ по инцидентам в Украине доктор Дорит Ницан на брифинге в Медиацентре Украина-Укринформ.
"Многие трубы повреждены и мы получаем от наших партнеров на местах, неправительственных организаций, работающих днем и ночью, информацию, что там болото на улицах, нечистоты и питьевая вода перемешиваются", - подчеркнула она.
По словам Ницан, в ВОЗ это оценивают как огромную угрозу возникновения многих инфекций, включая холеру. Менеджер организации проинформировала, что они готовят противохолерные комплекты, вакцины и тесно сотрудничают с неправительственными организациями и партнерами, которые могут прибыть в Мариуполь, чтобы поддержать людей.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, европейский региональный директор ВОЗ доктор Ганс Клюге, также выразивший беспокойство по поводу потенциальной вспышки холеры, отметил, что организация уже заранее размещает вакцину от холеры в хабе в Днепре.
Напомним, по словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко "кадыровцы" и власти страны-агрессора уже провели первое заседание в Мариуполе и так называемую инвентаризацию того, что осталось.