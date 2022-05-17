В ВОЗ предупредили, что Мариуполю грозит вспышка холеры

Во Всемирной организации здравоохранения предупредили о потенциальной вспышке холеры на временно захваченных территориях. Особенно это касается Мариуполе, в котором повреждено много коммуникаций.

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Об этом заявила менеджер ВОЗ по инцидентам в Украине доктор Дорит Ницан на брифинге в Медиацентре Украина-Укринформ.

"Многие трубы повреждены и мы получаем от наших партнеров на местах, неправительственных организаций, работающих днем и ночью, информацию, что там болото на улицах, нечистоты и питьевая вода перемешиваются", - подчеркнула она.

По словам Ницан, в ВОЗ это оценивают как огромную угрозу возникновения многих инфекций, включая холеру. Менеджер организации проинформировала, что они готовят противохолерные комплекты, вакцины и тесно сотрудничают с неправительственными организациями и партнерами, которые могут прибыть в Мариуполь, чтобы поддержать людей.

Кроме того, европейский региональный директор ВОЗ доктор Ганс Клюге, также выразивший беспокойство по поводу потенциальной вспышки холеры, отметил, что организация уже заранее размещает вакцину от холеры в хабе в Днепре.

Напомним, по словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко "кадыровцы" и власти страны-агрессора уже провели первое заседание в Мариуполе и так называемую инвентаризацию того, что осталось.