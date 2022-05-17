"Кураторами восстановления" захваченного Мариуполя станут чеченцы

По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко “кадыровцы” и власти страны-агрессора уже провели первое заседание в Мариуполе и так называемую инвентаризацию того, что осталось.

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Условным "кураторами восстановления" захваченного Мариуполя станут "кадыровцы". Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Становится понемногу понятным части пазла, что оккупанты планируют делать с Мариуполем и кто будет условным "куратором восстановления". Наши источники из окружения Иващенко (временный глава оккупационной "администрации", депутат горсовета от "ОПЗЖ") сообщали о "шефстве" от Чечни из-за того, что Мариуполь оказался слишком недружелюбным и националистическим. Поэтому для устрашения и подавления сопротивления планируется отдать город "кадыровцам". С портом и правом мародерства", - сообщает Андрющенко.

По его словам, уже фиксируются первые подтверждения, так как сегодня в Мариуполе впервые состоялась рабочая встреча с участием оккупационной администрации - депутата РФ Саблина (куратор оккупации Мариуполя с 2014 года), Адамом Делимхановым и Ахмедом Долгаевым, которые являются частью политической власти Чечни.

Андрющенко отмечает, что на собрании обсуждались планы по "восстановлению" Мариуполя. "Кадыровцы" вели себя как хозяева, и сам график встречи напоминал оценку и инвентаризацию того, что осталось.

Напомним, что 16 мая с территории "Азовстали" 264 украинских военных вывезли в Еленовку и Новоазовск.