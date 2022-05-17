"Кураторами відновлення" захопленого Маріуполя стануть чеченці

За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка “кадировці” та влада країни-агресора вже провела перше засідання у Маріуполі та так звану інвентаризацію того, що залишилося.

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Умовним "кураторами відновлення" захопленого Маріуполя стануть "кадировці". Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Стає потроху зрозумілою частини пазла, що окупанти планують робити з Маріуполем і хто буде умовним "куратором відновлення". Наші джерела з оточення Іващенка (тимчасовий голова окупаційної "адміністрації", депутат міськради від "ОПЗЖ") повідомляли про "шефство" від Чечні за те, що Маріуполь виявився надто недружнім і націоналістичним. Тому для залякування та придушення опору планується віддати місто "кадировцям". З портом і правом мародерства", - повідомляє Андрющенко.

За його словами, вже фіксуються перші підтвердження, оскільки сьогодні в Маріуполі вперше відбулася робоча зустріч за участю окупаційної адміністрації – депутата РФ Сабліна (куратор окупації Маріуполя з 2014 року), Адамом Делімхановим та Ахмедом Долгаєвим, які є частиною політичної влади Чечні.

Андрющенко зазначає, що на зборах обговорювалися плани щодо "відновлення" Маріуполя. "Кадировці" поводилися як господарі, і сам графік зустрічі нагадував оцінку та інвентаризацію того, що залишилося.

Нагадаємо, що 16 травня з території "Азовсталі" 264 українських військових вивезли до Оленівки та Новоазовська.