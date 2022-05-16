Командир "Азову" каже, що вони виконали завдання вищого командування і хоче зберегти життя побратимам

Захисники Маріуполя виконали наказ, не зважаючи на всі труднощі, 82 дні відтягували переважаючі сили противника на себе та дали змогу українській армії перегрупуватися.

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Про це у відеозверненні заявив командир "Азова" Денис Прокопенко.

"Захисники Маріуполя виконали наказ, не зважаючи на всі труднощі, 82 дні відтягували переважаючі сили противника на себе та дали змогу українській армії перегрупуватися, підготувати більше особового складу та отримати велику кількість озброєння від країн-партнерів. Жодне озброєння не буде працювати без професійно підготованих військовослужбовців, що робить їх найціннішим елементом армії. Задля збереження життів увесь Маріупольський гарнізон виконує затверджене рішення вищого військового командування та сподівається на підтримку українського народу", — зазначив він.

Нагадаємо, з початку війни захисники Маріуполя знищили близько 6 тис. російських військових та понад 100 одиниць ворожої бронетехніки.