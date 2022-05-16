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Командир "Азова" говорит, что они выполнили задание высшего командования и хочет сохранить жизнь собратьям
Защитники Мариуполя выполнили приказ, несмотря на все трудности, 82 дня оттягивали превосходящие силы противника на себя и позволили украинской армии перегруппироваться.
Об этом в видеообращении заявил командир "Азова" Денис Прокопенко.
"Защитники Мариуполя выполнили приказ, несмотря на все трудности, 82 дня оттягивали превосходящие силы противника на себя и позволили украинской армии перегруппироваться, подготовить больше личного состава и получить большое количество вооружения от стран-партнеров., что делает их наиболее ценным элементом армии. Для сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа", - отметил он.
Напомним, с начала войны защитники Мариуполя уничтожили около 6 тыс. российских военных и более 100 единиц вражеской бронетехники.Подписывайтесь на наш Telegram канал