С территории "Азовстали" 264 украинских военных вывезли в Еленовку и Новоазовск. Часть из них обменяют

Высшее военное командование Украины отдало приказ командирам подразделений, находящихся на территории комбината "Азовсталь", сохранить жизнь личного состава.

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Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"Идет операция по спасению заблокированных на территории завода защитников Украины. Началась эвакуация 53 тяжелораненых военнослужащих. Они доставлены в медицинское учреждение в Новоазовске. Еще 211 защитников через гуманитарный коридор были эвакуированы в Еленовку с последующим возвращением их на подконтрольную Украине территорию через процедуру обмена. Меры по спасению защитников, которые остаются на территории "Азовстали", продолжаются", — отмечается в сообщении.

В Генштабе также отметили, что удерживая позиции на "Азовстали", украинские военные не позволили противнику перебросить группировку численностью в 17 батальонных тактических групп (около 20 тысяч личного состава) на другие направления. Тем самым помешали реализовать план быстрого захвата Запорожья, осуществить выход на административную границу Донецкой и Запорожской областей и создать условия для окружения группировки ООС.

"Сковывание основных сил противника вокруг Мариуполя позволило нам подготовить и создать оборонительные рубежи, на которых наши войска находятся и сегодня и дают достойный отпор агрессору. Мы получили критически необходимое время на формирование резервов, перегруппировку сил, получение помощи от партнеров. Важнейшая общая задача всей Украины и всего мира - сохранить жизнь защитников Мариуполя", — добавили в Генштабе.

Напомним, ранее стало известно, что с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе выехали автобусы с украинскими военными.