З території "Азовсталі" 264 українських військових вивезли до Оленівки та Новоазовська. Частину обміняють

Вище військове командування України наказало командирам підрозділів, що знаходяться на території комбінату "Азовсталь", зберегти життя особового складу.

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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Йде операція з порятунку заблокованих на території заводу захисників України. Почалася евакуація 53 тяжко поранених військовослужбовців. Вони доставлені до медичного закладу в Новоазовську. Ще 211 захисників через гуманітарний коридор були евакуйовані в Єленівку з подальшим поверненням їх на підконтрольність. порятунку захисників, які залишаються на території "Азовсталі", продовжуються", - наголошується в повідомленні.

У Генштабі також зазначили, що утримуючи позиції на "Азовсталі", українські військові не дозволили противнику перекинути угруповання чисельністю до 17 батальйонних тактичних груп (близько 20 тисяч особового складу) на інші напрямки. Тим самим завадили реалізувати план швидкого захоплення Запоріжжя, здійснити вихід на адміністративний кордон Донецької та Запорізької областей та створити умови для оточення угруповання ООС.

"Сковування основних сил противника навколо Маріуполя дозволило нам підготувати та створити оборонні рубежі, на яких наші війська перебувають і сьогодні і дають гідну відсіч агресору. Ми отримали критично необхідний час на формування резервів, перегрупування сил, отримання допомоги від партнерів. Найважливіше спільне завдання всієї України та всього світу - зберегти життя захисників Маріуполя", - додали в Генштабі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що з території заводу "Азовсталь" у Маріуполі виїхали автобуси з українськими військовими.