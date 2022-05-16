С территории "Азовстали" выехали автобусы с украинскими военными

С территории завода "Азовсталь" в Мариуполе выехали автобусы с украинскими военными.

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Как отмечает Reuters со ссылкой на свидетеля на месте происшествий – с территории завода выехало около 10 автобусов с украинскими защитниками.

Напомним, что ранее командир полка "Азов" Денис Прокопенко заявил, что они выполнили задание и что он хочет сохранить жизнь подчиненным.