З території "Азовсталі" виїхали автобуси з українськими військовими

З території заводу "Азовсталь" до Маріуполя виїхали автобуси з українськими військовими.

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Як зазначає Reuters із посиланням на свідка на місці пригод – із території заводу виїхало близько 10 автобусів із українськими захисниками.

Нагадаємо, що раніше командир полку "Азов" Денис Прокопенко заявив, що вони виконали завдання і що він хоче зберегти життя підлеглим.