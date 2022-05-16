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З території "Азовсталі" виїхали автобуси з українськими військовими

З території "Азовсталі" виїхали автобуси з українськими військовими

З території заводу "Азовсталь" до Маріуполя виїхали автобуси з українськими військовими.

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Як зазначає Reuters із посиланням на свідка на місці пригод – із території заводу виїхало близько 10 автобусів із українськими захисниками.

Фото 2 — З території "Азовсталі" виїхали автобуси з українськими військовими
Фото 3 — З території "Азовсталі" виїхали автобуси з українськими військовими
Фото 4 — З території "Азовсталі" виїхали автобуси з українськими військовими

Нагадаємо, що раніше командир полку "Азов" Денис Прокопенко заявив, що вони виконали завдання і що він хоче зберегти життя підлеглим.

Автор:
Ілля Требор