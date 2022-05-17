У ВООЗ попередили, що Маріуполю загрожує спалах холери

У Всесвітній організації охорони здоров'я попередили про потенційний спалах холери на тимчасово захоплених територіях. Особливо це стосується Маріуполя, в якому пошкоджено багато комунікацій.

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Про це заявила менеджер ВООЗ з питань інцидентів в Україні доктор Доріт Ніцан на брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ.

"Багато труб пошкоджено і ми отримуємо від наших партнерів на місцях, неурядових організацій, що працюють вдень і вночі, інформацію, що там болото на вулицях, нечистоти та питна вода перемішуються", - наголосила вона.

За словами Ніцана, у ВООЗ це оцінюють як величезну загрозу виникнення багатьох інфекцій, включаючи холеру. Менеджер організації поінформувала, що вони готують протихолерні комплекти, вакцини та тісно співпрацюють із неурядовими організаціями та партнерами, які можуть прибути до Маріуполя, щоб підтримати людей.

Крім того, європейський регіональний директор ВООЗ доктор Ганс Клюге, який також висловив занепокоєння потенційним спалахом холери, зазначив, що організація вже заздалегідь розміщує вакцину від холери в хабі в Дніпрі.

Нагадаємо, за словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка "кадировці" та влада країни-агресора вже провели перше засідання у Маріуполі та так звану інвентаризацію того, що залишилося.