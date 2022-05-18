У Маріуполі майже 100 тисяч людей можуть померти від інфекційних захворювань, - Денісова

У Маріуполі через поширення інфекційних захворювань загрожує смертельна небезпека майже 100 тисячам місцевим мешканцям.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це заявила уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова.

"Майже 100 тисячам маріупольців загрожує смертельна небезпека через поширення інфекційних захворювань, зокрема холери. У тимчасово окупованому місті бракує питної води. Крім того, через значні пошкодження фільтраційних систем та насосів, питна вода змішується зі стоками каналізації та стає непридатною для вживання", - наголосила омбудсмен.

Також вона зауважила, що нестача води, повна антисанітарія, підвищення температури повітря та відсутність ліків загрожують поширенню небезпечних інфекцій – холери, дизентерії, ешерихіозу, які спричиняють тяжкі форми захворювань і призводять до смерті.

"Окупанти порушують права жителів Маріуполя на життя та медичну допомогу, що гарантовані Гаазькими і Женевськими конвенціями та є геноцидом українського народу відповідно до статті 6 Римського статуту міжнародного кримінального суду", - додала Людмила Денісова.

Зокрема, вона звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну, щоб були враховані дані факти злочину геноциду та порушень РФ прав людини в Україні.

Нагадаємо, у ВООЗ попередили про потенційний спалах холери на тимчасово захоплених територіях. Особливо це стосується Маріуполя, в якому пошкоджено багато комунікацій.

Також у Маріуполі відбувається нетиповий для мирного життя рівень смертності. Багато людей середнього віку, станом на 15 травня, помирають внаслідок нервових зривів, відсутності медсервісу та антисанітарії.