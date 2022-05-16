У захисників Маріуполя, що знаходяться на території комбінату "Азовсталь", закінчується вода, їжа та медикаменти

Дружини та матері захисників Маріуполя закликали турецького президента Реджепа Тайіпа Ердогана втрутитися у ситуацію та допомогти врятувати українських військових.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це сказала дружина одного із захисників Маріуполя під час прес-конференції у Стамбулі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Наші хлопці та дівчата, що знаходяться на "Азовсталі", є прикладом вірності нашої країни, прикладом для всього людства. Вони терплять таке, що ми б з вами не змогли б витерпіти. Ми поріжемо палець і нам болить. А у них болять ті частини тіла, яких вже немає. У них закінчується, а може вже й закінчилося, все - вода, їжа, ліки – про них навіть і не йдеться, їх вже давно немає. І поступово (закінчується) життя", - сказала дружина одного з захисників Маріуполя

Вона закликала турецького президента Реджепа Тайіпа Ердогана втрутитися в ситуацію та допомогти врятувати українських військових із "Азосталі", щоб дати їхнім родичам можливість знову побачити своїх близьких.

"Ми вдячні вам за все, що ви робите для нашої держави, для наших захисників. І благаю, прошу, допоможіть врятувати їх, тому що ви наш останній шанс на їхній порятунок. Вирватися з цього пекла без вашої допомоги неможливо", - закликала вона. .

Нагадаємо, що 15 травня російські війська скинули на Маріуполь запальні чи фосфорні бомби.