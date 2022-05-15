Враги сбросили на Мариуполь зажигательные или фосфорные бомбы

Российские войска сбросили на Мариуполь зажигательные или фосфорные бомбы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Вчера оккупанты впервые применили против защитников Мариуполя зажигательные или фосфорные бомбы (вывод оставшимся специалистам). Сами оккупанты утверждают, что были применены зажигательные снаряды 9М22С с термитными слоями. Температура горения около 2-2,5 тыс. градусов по Цельсию. Горение остановить почти невозможно", - написал он.

Отметим, что использование фосфорных боеприпасов запрещено Женевской конвенцией.

Напомним, начала войны защитники Мариуполя уничтожили около 6 тыс. российских военных и более 100 единиц вражеской бронетехники.