С начала войны защитники Мариуполя уничтожили около 6 тысяч оккупантов

С начала войны защитники Мариуполя уничтожили около 6 тыс. российских военных и более 100 единиц вражеской бронетехники. Об этом во время форума по безопасности основанного фондом Арсения Яценюка “Відкрий Україну” сказал заместитель командира полка “Азов” капитан Святослав Паламар.

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"Нашим гарнизоном удалось уничтожить около 6 тысяч единиц вражеской силы, включая одного генерала. Это около 78 танков. Это больше 100 единиц бронетехники. Это по подтвержденным. Есть еще, конечно, многие неподтвержденные данные, на которые мы не будем опираться", - сказал он.

По словам Паламара, группировка врага, которая должна была обеспечить захват мариуполя насчитывала около 14 тысяч военных. В ее распоряжении было огромное количество техники: самолеты тактической и стратегической авиации, корабли корабельная артиллерия, а также артиллерия, средств РСЗО и ракеты.

При этом по словам замкомандира Азова враги направили против защитников Мариуполя свои элитные подразделения.

"Это 150-я дивизия, это 68-й танковый полк. Это 83-я бригада ВДВ. Это 346-я бригада ГРУ, спецназ. Это 22-я бригада спецназ ГРУ. Это 9-й полк морской пехоты ДНР. Это 810-я бригада черноморского флота. Это 155-я Тихоокеанская бригада. И это стратегическая авиация и тактическая авиация. Это наемники «Вагнера» и другие боевики с других территорий Российской Федерации и Кавказа", — рассказал Паламар.

12 мая Верещук уточнила, что переговоры ведутся по эвакуации тяжелораненых бойцов с "Азовстали" именно в обмен на пленных россиян, и призвала публичных спикеров не комментировать эту тему.

Министр пояснила, что на данном этапе ведутся переговоры только о 38 тяжелораненых (лежачих) бойцах, и лишь потом они будут проводиться по остальным находящимся на территории меткомбината, а информация о переговорах об обмене 500-600 человек не соответствует действительности.

13 мая Верещук сообщила, что переговоры идут сложно, а их результат может удовлетворить не всех. 14 мая она сообщила, что переговоры ведутся уже об эвакуации 60 человек.

Напомним также, 11 мая украинское правительство предложило РФ обменять российских пленных на украинских защитников, которые сейчас находятся на металлокомбинате "Азовсталь". В то же время, Россия блокирует все предложенные варианты по эвакуации военных из "Азовстали".