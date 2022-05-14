Украина ведет переговоры об эвакуации 60 человек с "Азовстали"

Украина ведет переговоры об эвакуации с металлургического комбината “Азовсталь” в Мариуполе 60 человек, а не 38 как сообщалось ранее. Об этом пишет “Суспільне” со ссылкой на вице-премьер-министра, министра ранее оккупированных территорий Ирины Верещук.

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"Там несколько сотен раненых, их нужно спасать в первую очередь, потому что по отношению ко всем сразу россияне не соглашаются. Итак, сначала тяжелоранены и медики, их действительно 60 человек", — сказала Верещук изданию.

Напомним, 12 мая Верещук уточнила, что переговоры ведутся по эвакуации тяжелораненых бойцов с "Азовстали" именно в обмен на пленных россиян, и призвала публичных спикеров не комментировать эту тему.

Министр пояснила, что на данном этапе ведутся переговоры только о 38 тяжелораненых (лежачих) бойцах, и лишь потом они будут проводиться по остальным находящимся на территории меткомбината, а информация о переговорах об обмене 500-600 человек не соответствует действительности.

13 мая Верещук сообщила, что переговоры идут сложно, а их результат может удовлетворить не всех.