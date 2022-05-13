"Результат может не удовлетворить всех": Верещук рассказала о сложности переговоров с РФ по "Азовстали"

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук подчеркивает сложность переговоров с Россией об эвакуации представителей украинских силовых структур, остающихся на территории окруженного оккупационными войсками металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе Донецкой области. Об этом она написала в воем Telegram-канале.

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"Сердце страны сейчас – это "Азовсталь". Кроме "азовцев", там наши ВСУ, нацгвардейцы, пограничники, бойцы СБУ, полицейские и тероборона. Разделяю тревогу и волнение близких за судьбу защитников крепости. Война – это кровь и слезы. На войне чудес не бывает. Есть суровые реалии. Поэтому работает только трезвый и прагматичный подход", - отметила она.

В то же время министр призвала не преувеличивать влияние мировых лидеров, поскольку если бы это влияние было должным, то в Украине не было бы войны.

"Есть приказ президента – сделать все возможное и невозможное, чтобы вытащить наших оттуда. Команда работает. Переговоры с врагом очень сложны. Результат может не удовлетворить всех. Но наша задача вытащить наших ребят. Всех. Живыми. Даст Бог, всех спасем", - написала она.

Напомним, что 12 мая Верещук уточнила, что переговоры ведутся по эвакуации тяжелораненых бойцов с "Азовстали" именно в обмен на пленных россиян, и призвала публичных спикеров не комментировать эту тему.

Министр пояснила, что на данном этапе ведутся переговоры только о 38 тяжелораненых (лежачих) бойцах, и лишь потом они будут проводиться по остальным находящимся на территории меткомбината, а информация о переговорах об обмене 500-600 человек не соответствует действительности.