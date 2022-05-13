Оккупанты снова пытаются прорваться на территорию "Азовстали" (ФОТО)

Российские оккупанты снова пытаются по земле прорваться на территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе.

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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Оккупанты под прикрытием обстрелов пытаются по земле прорваться внутрь завода. Практически в прямом эфире. Ситуация день в день становится сложнее", - написал Андрющенко.

Напомним, украинские власти ведут очень сложные переговоры по эвакуации тяжело раненых бойцов из "Азовстали" в Мариуполе в обмен на пленных россиян.

11 мая Украина предложила РФ обменять российских пленных на украинских защитников, которые сейчас находятся в "Азовстали". Однако Россия блокирует все предложенные варианты по эвакуации военных из "Азовстали".