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Оккупанты снова пытаются прорваться на территорию "Азовстали" (ФОТО)
Российские оккупанты снова пытаются по земле прорваться на территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе.
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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Оккупанты под прикрытием обстрелов пытаются по земле прорваться внутрь завода. Практически в прямом эфире. Ситуация день в день становится сложнее", - написал Андрющенко.
Напомним, украинские власти ведут очень сложные переговоры по эвакуации тяжело раненых бойцов из "Азовстали" в Мариуполе в обмен на пленных россиян.Подписывайтесь на наш YouTube канал
11 мая Украина предложила РФ обменять российских пленных на украинских защитников, которые сейчас находятся в "Азовстали". Однако Россия блокирует все предложенные варианты по эвакуации военных из "Азовстали".