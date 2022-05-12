Украина ведет очень сложные переговоры по эвакуации раненых бойцов из "Азовстали", - Верещук

Украина ведет очень сложные переговоры по эвакуации тяжело раненых бойцов из "Азовстали" в Мариуполе в обмен на пленных россиян.

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Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"К сожалению, публичные комментарии некоторых политиков, журналистов и общественных деятелей относительно содержания переговоров не только дезинформируют и дезориентируют общество, но и вредят переговорному процессу. Я очень прошу. Речь идет о жизни людей. Воздержитесь от публичных комментариев о том, чего не знаете. Если все получится, и мы вытащим людей, потом делайте, что хотите. А сейчас прошу быть ответственными и не мешать", - говорится в сообщении.

По словам Верещук, сейчас Украина ведет переговоры только о 38 тяжелораненых бойцах.

"Работаем пошагово. Обменяем 38 тяжелых, потом будем двигаться дальше. Сейчас нет переговоров об обмене 500 или 600 человек, о чем сообщают некоторые СМИ", - добавила она.

Напомним, 11 мая украинское правительство предложило РФ обменять российских пленных на украинских защитников, которые сейчас находятся на металлокомбинате "Азовсталь". В то же время, Россия блокирует все предложенные варианты по эвакуации военных из "Азовстали".