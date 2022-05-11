Украина предложила России новый формат, как можно освободить военных из "Азовстали"

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что украинское правительство предложило РФ обменять российских пленных на украинских защитников, которые сейчас находятся на металлокомбинате "Азовсталь".

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Мы вывозим наших тяжелораненых ребят из "Азовстали" по гуманитарному коридору. В то же время отдаем пленных россиян по стандартным правилам обмена военнопленных", — объяснила суть обмена Верещук.

Министр отметила, что в настоящее время военным путем деблокировать "Азовсталь" невозможно, в свою очередь украинские военные, которые там сражаются с оккупантами, не согласны сдаться в плен.

Поэтому вариант обмена, как считает Верещук, хоть и не идеален, но может быть рабочим.

Напомним, 7 мая всех женщин, детей и пожилых людей эвакуировали из "Азовстали". Эвакуация из заблокированного оккупантами предприятия проводилась несколько дней при поддержке ООН и Красного Креста.

Однако на территории завода остаются украинские военные, защищающие территорию предприятия от российских войск, превосходящих количество. Среди украинцев много раненых.